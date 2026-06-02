2 de junio de 2026

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Copresidentes de Nicaragua envían mensaje al Comandante Raúl Castro Ruz

2 de junio de 2026 Redacción Radio26

Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviaron hoy un mensaje al General de Ejército y Comandante de la Revolución Raúl Castro Ruz, en vísperas de su 95 cumpleaños que se celebra mañana.

A nombre del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Unida Nicaragua Triunfa, ambos mandatarios trasmitieron su afecto y admiración hacia el líder histórico y destacaron la hermandad entre ambos pueblos:

«Al llegar a los 95 con toda la Fuerza de Espíritu para continuar las Batallas por la Paz y el Derecho al Bienestar y la Vida del Pueblo Cubano, te escribimos pensando en tanto que hemos vivido juntos, en tanto que hemos luchado juntos, y en tanto que tenemos por hacer, para alcanzar, con la misma valentíael mismo empeño, y la misma responsabilidadla Plenitud que merecen las Heroicas Familias de NuestraméricaCaribeña

 Con todo nuestro Cariño, el de nuestro Puebloel de tantos que amamos a Cuba y vemos en todo momento la permanente Inspiración del Alma de Fidel, que sigue iluminando los Caminos indispensables e indudables, te decimosRaúl, Compañero, General, Líder Revolucionarionuestro Afecto, nuestra Admiración y nuestra Fuerza, Siempre Más Allá ! «

Foto: Tomada de Internet

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