Copresidentes de Nicaragua envían mensaje al Comandante Raúl Castro Ruz

Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviaron hoy un mensaje al General de Ejército y Comandante de la Revolución Raúl Castro Ruz, en vísperas de su 95 cumpleaños que se celebra mañana.

A nombre del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Unida Nicaragua Triunfa, ambos mandatarios trasmitieron su afecto y admiración hacia el líder histórico y destacaron la hermandad entre ambos pueblos:

«Al llegar a los 95 con toda la Fuerza de Espíritu para continuar las Batallas por la Paz y el Derecho al Bienestar y la Vida del Pueblo Cubano, te escribimos pensando en tanto que hemos vivido juntos, en tanto que hemos luchado juntos, y en tanto que tenemos por hacer, para alcanzar, con la misma valentía, el mismo empeño, y la misma responsabilidad, la Plenitud que merecen las Heroicas Familias de Nuestramérica–Caribeña.

Con todo nuestro Cariño, el de nuestro Pueblo, el de tantos que amamos a Cuba y vemos en todo momento la permanente Inspiración del Alma de Fidel, que sigue iluminando los Caminos indispensables e indudables, te decimos, Raúl, Compañero, General, Líder Revolucionario, nuestro Afecto, nuestra Admiración y nuestra Fuerza, Siempre Más Allá ! «

Foto: Tomada de Internet