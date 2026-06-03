Meliá cede a la presión de Trump y retira 15 hoteles de Cuba

La cadena española Meliá Hotels International anunció este 3 de junio el cese inmediato de la gestión, comercialización y uso de sus marcas en 15 hoteles en Cuba. La decisión, notificada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, organismo público que regula y supervisa los mercados financieros en España, responde a la presión del gobierno de Donald Trump y a las sanciones contra el Grupo de Administración Empresarial GAE.

Entre las causas, Meliá cita también la grave crisis energética en la isla y la fuerte caída de la demanda turística. Su filial portuguesa Ilha Bela adoptó la resolución, que afecta a hoteles de las marcas Gran Meliá, Innside, Meliá, Paradisus y Sol.

Entre ellos cinco se ubican en Varadero: el Meliá Península Varadero, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Varadero, así como también al Sol Caribe Beach y Sol Varadero Beach. El resto de las instalaciones hoteleras admistradas por la Meliá, se reparten entre La Habana, Cayo Santa María, Cayo Coco y Holguín.

La compañía asegura que el impacto es limitado porque la mayoría ya estaban cerrados por problemas energéticos. No obstante, el comunicado de la hotelera mallorquina adelanta que organizará planes para una desafiliación ordenada y para informar a clientes y proveedores. Finalmente la cadena Meliá agradeció la confianza de sus grupos de interés.

Foto: Tomada de Internet