Jóvenes trabajadores recorren centros de CUPET (+fotos)

Como parte de un programa de entrenamiento práctico que los prepara para asumir con éxito las responsabilidades que les esperan, jóvenes de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) recorren centros de este sector.

En esa posibilidad ofrecida a sus futuros líderes, representantes de las entidades de Exploración, Producción y Refinerías pudieron apreciar la inversión del sistema de paneles solares en la División de Servicios Especializados de la empresa de Perforación y Reparación Capital de Pozos de Petróleo y Gas (EMPERCAP).

En la finca La Cachurra, en el municipio de Cárdenas, radica la dirección general de la única prestataria en Cuba de estos servicios especializados, donde David Winograd, jefe del Departamento de Inversiones, actualizó a los visitantes sobre el avance de la obra, en pleno proceso de instalación del segundo grupo de paneles.

El empleo de este tipo de alternativa, una vez concluido el montaje, permitirá abastecer con el servicio eléctrico al edificio administrativo, y además entregar energía al Sistema Electroenergético Nacional, aseguró un post divulgado por el perfil de Facebook de EMPERCAP.

A su paso por la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo Centro (EPEP-C), los jóvenes de alto potencial fueron atendidos en el centro de medición, área donde especialistas los pusieron al tanto sobre los procesos, técnica y desafíos reales que mueven la industria energética.

Interactuar con el día a día de la operación es la mejor escuela. Estos petroleros por Cuba son la garantía de continuidad y soberanía, aseguraron en Facebook fuentes de la EPEP-C.

CUPET, Organización Superior de Dirección Empresarial, es la encargada de producir y comercializar combustibles y sus derivados.

Fotos: Tomadas del Facebook de EMPERCAP y EPEP-C.