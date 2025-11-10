10 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Laboran en la Guiteras para sincronizar el próximo miércoles

10 de noviembre de 2025 José Miguel Solís
A pesar de que resta aún un gran cúmulo de trabajo, los trabajadores de la central térmica Antonio Guiteras de Matanzas y de las brigadas de mantenimiento a industrias eléctricas, han concluido importantes objetivos.

Señala el ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico, que ya finalizaron la limpieza de los calentadores de aire regenerativo, y los trabajos en el recalentador de alta temperatura y en esta jornada, realizarán las pruebas hidráulicas.

«Si todo sale bien, apunta Perez Castañeda, se limpiará una buena parte de la caldera, continuarán las labores en la nodriza y repararemos poco más de medio centenar de válvulas».

Este mantenimiento al mayor bloque unitario de la Isla, incluye más de 500 acciones correctivas, revisión del sistema de automática, eléctrico y de equipos auxiliares; de tal forma que el próximo miércoles, intentarán la sincronizacion al sistema electro energético nacional, con más de 200 Megavatios de potencia.

