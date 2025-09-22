Plenaria tabacalera en Pedro Betancourt consolida diagnóstico y proyección del sector

PEDRO BETANCOURT.- Autoridades políticas y gubernamentales, junto a especialistas, productores, técnicos y directivos de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco Matanzas se dieron cita en este municipio para efectuar la plenaria tabacalera, con el objetivo de evaluar los principales resultados y deficiencias de la campaña 2024-2025 y proyectar acciones que garanticen un desempeño productivo superior en el próximo período.

Según Royslán Cámbara Sosa, primer secretario del Partido en el poblado, entre las principales preocupaciones expresadas por los productores figuraron las dificultades para acceder a efectivo y la urgencia de agilizar la aprobación de créditos bancarios, así como la necesidad de ampliar su participación en el esquema de financiamiento en divisas y reforzar la preparación técnica de quienes se incorporan a la siembra.

El encuentro contó también con la presencia de representantes del Grupo Empresarial Tabacuba, la Delegación municipal de la Agricultura y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, quienes valoraron el quehacer tabacalero en los procesos agrícola, preindustrial y económico, y coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre las estructuras productivas, técnicas y de dirección para alcanzar mayor eficiencia en la próxima campaña.

Asimismo, la plenaria devino espacio para agasajar a productores y entidades con indicadores cuantitativos y cualitativos sobresalientes en la etapa y se reconoció especialmente el esfuerzo sostenido de las estructuras productivas que, pese a las limitaciones materiales y financieras, lograron cumplir sus planes y aportar de manera significativa al desarrollo del sector tabacalero en la provincia.

Fotos: Danisleidys Fundora García, miembro del Buró municipal del Partido en Peoudro Betancrt.