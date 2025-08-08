Polo productivo unionense comprometido con la entrega de alimentos (+fotos)

UNIÓN DE REYES.-Arlen Gonzalez Luis, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en este municipio, intercambió en las últimas horas con productores de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Pablo Prado, ubicada en la zona de Puerto Rico Libre, como parte del seguimiento a la campaña de siembra de primavera.

Durante la visita, la dirigente insistió en la urgente necesidad de recuperar los atrasos que presenta la actual campaña agrícola, afectada por la carencia de recursos, factores climáticos y organizativos. González Luis subrayó que el compromiso del territorio con la producción de alimentos es estratégico para garantizar el autoabastecimiento municipal y el cumplimiento de los planes provinciales.

“La situación exige redoblar esfuerzos, fortalecer la disciplina en el campo y aprovechar cada jornada para avanzar con eficiencia”, expresó la funcionaria, quien destacó también la importancia del trabajo colectivo, el uso racional de los recursos y el aprovechamiento de todo el potencial de áreas cultivables.

La CCS Pablo Prado, integrada por más de 130 asociados, se dedica, fundamentalmente, a la ganadería y cultivos varios. En la visita se evaluaron los principales indicadores de la campaña, se escucharon preocupaciones de los productores y de los máximos representantes de este polo productivo.

Radio Unión