Cocodrilos de Matanzas con buen augurio en pretemporada

El cumplimiento cabal de planes de entrenamiento y victorias convincentes en topes de preparación constituyen, en Matanzas, buen augurio para la prenómina de los Cocodrilos, inmersa en la pretemporada que antecede a la LIV Serie Nacional de Béisbol (SNB), prevista para iniciar el 2 de septiembre próximo.

Luego de cumplir con cuatro semanas de acondicionamiento físico en las arenas del popular balneario de Varadero, los dirigidos por Armando Ferrer Ruz encaran ahora la fase de modelaje competitivo, en la cual incluyen topes de preparación con sus similares de Mayabeque, Industriales y Cienfuegos.

En el más reciente de estos duelos, escenificado el miércoles último ante Industriales, en el parque Pablo Avelino de Cárdenas, los rojos dispusieron de la nave azul con pizarra de nueve anotaciones por tres, apoyados en un picheo que mostró capacidad para sortear situaciones difíciles de juego y el excelso bateo de dos puntales como Eduardo Blanco (capitán) y Pavel Gómez, este último un talento emergente a estos niveles.

Me siento en muy buena forma deportiva y en condiciones de aportar al máximo al equipo de Matanzas, aseguró a La Banda Yumurina Blanco, llamado a ser uno de los referentes ofensivos de un elenco con importantes bajas respecto a la campaña precedente, tales como Ariel L. Sánchez y Bárbaro E. Arruebarrena.

Veo al colectivo muy bien; aún nos encontramos en una etapa en la que debemos optimizar el rendimiento de cara a la competencia, pero ya se nota que la preparación de este año va a dejar buenos resultados en la venidera Serie, adelantó el natural del municipio de Martí, a quien le caracteriza el liderazgo para asumir responsabilidades en momentos claves de partido.

Por su parte Ferrer Ruz, recuperado de problemas de salud que lo afectaron hace ya unos meses, manifestó al periodista Alejandro Castellanos, del telecentro provincial TV Yumurí, que el grupo de jugadores esta vez ofrece más variantes en los distintos acápites y una gran noticia es la reincorporación del as del montículo Renner Rivero, completamente recuperado de la lesión en su brazo.

Que no tenga dudas el pueblo de Matanzas que los Cocodrilos irán en primer lugar por la clasificación a play off, tal y como ocurrió en cada uno de los certámenes en el último lustro, y luego por incluirse en la III Liga Élite y discutir el campeonato, aseguró el estratega con experiencia en la dirección de conjuntos nacionales de Cuba y otras selecciones en Rusia y México, entre otras naciones.

ACN