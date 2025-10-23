Sector empresarial matancero ignora pagos por alto desempeño

El pago por alto desempeño sigue siendo excepción en el sector empresarial matancero, a juzgar por el más reciente informe presentado en la reunión mensual Secretariado del Comité provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Matanzas.

Al cierre del primer semestre del 2025 solo pudieron recibir tal beneficio un total de 46 trabajadores, pertenecientes al aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, la Empresa Contratista de General de Obras de Varadero, comercialmente conocida como ARCOS, y de la central termoeléctrica Antonio Guiteras.

Llama la atención que no hayan recurrido a la opción colectivos que distribuyeron elevados montos de utilidades como las empresas de Perforación y Reparación Capital de Pozos de Petróleo y Gas (EMPERCAP), la de Perforación y Extracción de Petróleo Centro (EPEPC) y la comercializadora Cuba Ron.

La posibilidad de remuneración, uno de los destinos de las utilidades, sigue siendo muy poco recurrente, pese a las cotidianas proezas de los trabajadores en tiempos tan difíciles para la economía cubana, consideró Osmar Ramírez, secretario general de la CTC en la provincia, al intervenir en el punto del Secretariado.

No se aprovecha esta oportunidad para premiar a quienes lo merezcan, insistió Ramírez. Tiene mucha responsabilidad el sindicato en la base en este bajo porcentaje de aplicación, aseguró.

Un promedio de 6 mil 547 recibió cada uno de los privilegiados en un territorio donde de las 102 empresas, 60 distribuyeron utilidades, un dato que remarca el poco caso realizado por empresarios a esta alternativa para reconocer, por ejemplo, a innovadores que salvan los procesos productivos con su intelecto.

