Sistema Bancario participará en la III Feria de Negocios de Actores Económicos en Matanzas

Del 29 al 31 de octubre, el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y el Banco Popular de Ahorro (BPA) participarán en la III Feria de Negocios de los Actores Económicos, que tendrá como sede la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas. Ambas instituciones estarán ubicadas en el patio central del inmueble.

La Directora provincial de BANDEC, Yanetsy Chávez Camaraza, explicó que este espacio constituirá una excelente oportunidad para mostrar las potencialidades productivas de la provincia y estrechar vínculos con los diferentes actores económicos.

“La participación del sistema bancario en este evento tiene como objetivo interactuar con los expositores y visitantes para intercambiar experiencias, exponer nuestros productos y servicios, y generar alianzas”, señaló la directiva.

Durante las jornadas de la feria, los bancos promoverán la entrega de tarjetas Multibanca, así como la instalación de Transfermóvil y EnZona, con el propósito de impulsar el proceso de bancarización en el territorio.

De igual forma, se ofrecerá asesoramiento especializado a representantes de MIPYMES y otros actores económicos sobre las posibilidades de financiamiento y los beneficios de operar de forma digital en el sistema bancario cubano.

Chávez Camaraza añadió que el stand también estará abierto a la población matancera, que podrá acceder a la obtención de tarjetas Multibanca y a los servicios de la banca electrónica, como parte de los esfuerzos por fortalecer la inclusión financiera y el uso de canales digitales en la provincia.