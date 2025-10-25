Avanza Pedro Betancourt en labores de saneamiento ambiental en el barrio El Maní (+fotos)

Como parte del cumplimiento de los planteamientos formulados por los electores, múltiples jornadas de saneamiento ambiental y recogidas de desechos sólidos se vivenciaron en el área del barrio conocido como «El Maní», perteneciente a la circunscripción 36 del municipio de Pedro Betancourt.

La faena incluyó la eliminación de microvertederos e higienizacion de la zona, así como el chapeado de espacios verdes y la limpieza de áreas aledañas, con el objetivo de mejorar las condiciones higiénico-sanitarias del entorno, disminuir la proliferación del mosquito Aedes Aegypti y prevenir posibles afectaciones a la salud de los vecinos.

Taimí García Cartaya, directora de la escuela politécnica “Leonor Pérez Cabrera” y delegada de la circunscripción, destacó el valor de esta iniciativa como muestra del compromiso colectivo con la calidad de vida de la población; y resaltó la importancia de mantener el vínculo entre el pueblo y sus representantes, a través de respuestas concretas a las demandas comunitarias.

De igual forma, Mardiel Surí González, vicepresidente de la estructura gubernamental local, refirió que estas labores forman parte de un esfuerzo sostenido por transformar el entorno urbano y rural del poblado, desde una lógica participativa, organizativa y responsable.

También el mandatario reiteró el llamado a continuar fortaleciendo la cultura del cuidado colectivo y la participación ciudadana.

Inscritas en el programa de la Asamblea municipal del Poder Popular para la atención a inquietudes populares, estas acciones fueron materializadas por la Empresa Estatal Socialista de Servicios Comunales, la Cooperativa de Producción Agropecuaria «Revolución de Octubre» y el acompañamiento del Gobierno provincial, así como por factores comunitarios y representantes del Consejo de Administración municipal, quienes contribuyeron a coordinar los aseguramientos logísticos y operativos pertinentes.

Fotos: Facilitadas por Taimí García Cartaya, delegada de la circunscripción 36 de Pedro Betancourt.