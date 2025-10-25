Termoeléctrica Antonio Guiteras prepara mantenimiento ligero

Previsto para iniciar en la semana próxima, la central termoeléctrica Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, prepara un mantenimiento ligero, de aproximadamente cuatro días para corregir defectos técnicos y garantizar la limpieza en áreas cardinales.

Rubén Campos Olmo, director general de la industria, precisó que entre las actividades de mayor peso sobresale la solución de una irregularidad en el recalentador de alta temperatura, causa fundamental del sobreconsumo de agua en la unidad.

Al propio tiempo se limpiará del condensador y se lavarán los calentadores de aire regenerativo, entre más de 450 tareas que deben asegurar a la Antonio Guiteras un incremento de potencia y mayor estabilidad en línea, informó el directivo.

Campos Olmo subrayó además que en estos momentos el bloque genera alrededor de 215 megawatts para el SEN.

Esta termoeléctrica, punta de lanza en la generación térmica en la mayor de las Antillas, destaca entre sus iguales por ubicarse en la zona occidental de la Isla, donde se concentran las mayores cargas, y consumir crudo nacional por oleoducto sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.

Radio Reloj