Torrefactora de Matanzas apuesta por producciones alternativas

Ante las limitaciones de combustible y las afectaciones al servicio eléctrico en el país, la Torrefactora de la provincia de Matanzas implementa estrategias productivas que le permiten sostener sus operaciones y garantizar ingresos para sus trabajadores.

Según explicó Magalys Rodríguez Hernández, directora de la entidad, la empresa se vio obligada a buscar alternativas para evitar el riesgo de paralización o cierre.

“Debido al déficit de corriente y combustible que existe en el país, tuvimos que buscar producciones alternativas para seguir trabajando y pagarle a los trabajadores. De no haber sido así, la Torrefactora corría peligro de cerrar”, señaló.

Como parte de esta estrategia, el Consejo de Dirección de la entidad, siguiendo orientaciones de la empresa nacional, inició un proceso de acercamiento a productores independientes del país con el objetivo de garantizar la materia prima necesaria para la elaboración del producto.

Actualmente la torrefactora mantiene tres contratos con productores independientes, uno en la provincia de Mayabeque y dos en Sancti Spíritus, quienes suministran la materia prima que se procesa en la industria matancera.

Rodríguez Hernández explicó que, al tratarse de producción independiente, el producto se adquiere a precios superiores a los habituales.

“La materia prima se está comprando a mil 500 pesos el kilogramo. Existe una resolución para todas las torrefactoras del país que establece que puede adquirirse hasta ese precio y comercializarse posteriormente hasta dos mil trescientos pesos el kilogramo”, precisó.

Durante lo que va de 2026, la entidad ha logrado adquirir seis toneladas de materia prima, con las cuales se mantienen las producciones actuales.

Como resultado de este proceso productivo, la torrefactora comercializa el producto en dos formatos. El primero consiste en paquetes de 125 gramos, destinados fundamentalmente a la población, con un precio de 300 pesos.

También se elaboran paquetes de dos kilogramos, dirigidos principalmente a organismos que mantienen contratos con la Unidad Empresarial de Base (UEB), aunque estos clientes también pueden adquirir el formato pequeño si así lo requieren.

La directora señaló además que la entidad evalúa nuevas formas de comercialización para acercar el producto a los consumidores.

Entre las propuestas se encuentra la realización de ferias en centros laborales y organismos, iniciativa que será presentada al gobierno provincial para su aprobación. El objetivo es facilitar la venta directa a los trabajadores del paquete de 125 gramos.

“Sabemos que no todas las personas tienen la posibilidad de comprar un paquete de dos kilogramos. Por eso queremos priorizar el formato pequeño, para que más población pueda acceder al producto”, afirmó.

Asimismo, quienes se acerquen directamente a la torrefactora pueden realizar encargos del producto disponible, como parte de las alternativas de comercialización que desarrolla la entidad.

Con estas acciones, la industria busca mantener su actividad productiva, proteger las fuentes de empleo y garantizar la presencia del producto en el mercado, pese a las complejidades que enfrenta actualmente el sector energético y productivo del país.

Foto: Tomada de TV Yumurí