Marzo literario y sus novedades en Matanzas

Siete novedades de Ediciones Matanzas se presentaron durante el espacio Como ángel cierto, en la Casa de las Letras Digdora Alonso, a propósito de las actividades de la jornada Marzo literario, que se desarrolló en Matanzas del 3 al 8 de marzo.

Alfredo Zaldívar Muñoa propició el acercamiento a los textos Fe de erratas, poemas de amor y desamor, de Miguel Barnet y Siete poemas para una muerta, un poemario que escribió Margarite Yourcenar en 1956 y que ha sido traducido por Nancy Morejón y el escritor francés Olivier Girón.

“Realmente es una rareza porque Margarite fue conocida fundamentalmente como una de las grandes narradoras del siglo 20 y su poesía ha sido menos divulgada; por tanto, el hecho este publicar Siete poemas para una muerta es un hito editorial aquí en Cuba”.

La presentación de Agua en canasta, poemario de Laura Ruiz Montes, estuvo a cargo de su editora, Dianelys Gómez, quien envió un texto para la ocasión en el que reconoce que la voz de la autora parte desde lo individual para proponer un discurso colectivo que habla de la soledad, el dolor, la vejez, de la vida diaria.

Luis Lexander Pita ofreció sus apreciaciones acerca de Las almas de Fátima, poemario de Eliseo Abreu. “Cuando yo lo conocí, hace muchos años atrás, Eliseo era un poeta de una tranquilidad tanto en su vida como en su quehacer literario. Las almas de Fátima, Premio José Jacinto Milanés en 2024 llegó como una grata sorpresa.

“En este libro no solamente vemos una Fátima que desgarra desde la primera línea, sino también de un Eliseo que no conocíamos, que se guarda el dolor para sí y lo expresa en su poesía, que cambia sus maneras de decir y se lanza a una nueva aventura, abre una nueva puerta hacia cosas a que nosotros no creíamos que estuvieran en él.

“Me sorprendió leer el libro. Lo hice en una larga noche de apagón e inmediatamente me identifiqué en ciertas zonas con él, con mis fantasmas y con los fantasmas de Eliseo”.

Sirenas en el San Juan contiene siete historias desde la dulzura de lo matancero, por lo que responde al deseo de ver a Matanzas dentro de la literatura, expresó Maylan Álvarez, quien presentó el más reciente título de Náthaly Hernández Chávez.

“Ser editora de este libro, perteneciente a la colección Puentes, de Ediciones Matanzas, ha sido un honor, un gusto quizás más que como editora también como autora. He disfrutado cada momento del proceso de trabajar con Náthaly porque ha sido muy especial para ambas. He aprendido muchísimo con la gran narradora que es y que seguirá siendo durante mucho tiempo porque todavía tiene muchas historias por contar.

“Sirenas en el San Juan es una bella representación de nuestra ciudad a partir de siete cuentos. Las personas cuando lo lean podrán ver las calles matanceras, diferentes espacios. Aunque sean momentos de ficción, Matanzas está ahí, en la literatura de Náthaly.

“Es un bellísimo libro escrito desde la dulzura con que lo hace Náthaly Hernández Chávez. Quizás podía haberse escrito mucho más pero estos siete cuentos contienen a una ciudad que siempre agradece que se escriba sobre ella”.

Por su parte, Hernández Chávez agradeció a Maylan, editora del texto, porque hay mucho de ella en el libro. La joven poeta y narradora, a su vez, comentó Era diciembre, un libro de cuentos para jóvenes, del versátil escritor holguinero Emerio Medina, que tiene entre sus aciertos el interés de conectar con todo tipo de público, la candidez al contar las historias por el placer de hacerlo.

“Era diciembre, de Emerio Medina, es una colección de 19 relatos breves dirigidos, en primera instancia, a un público juvenil pero, por la calidad, la factura del texto, puede ser disfrutado por personas de todas las edades.

“Emerio Medina es de los narradores más importantes que tenemos actualmente en nuestro país y nos regala en esta ocasión este texto que viene de la mano de su editor, Norge Céspedes y que contó además con diseño de Johann Enrique Trujillo.

“Estos relatos anecdóticos, frescos, ligeros y al mismo tiempo profundos, son una lectura de mucho disfrute y muy edificante para los tiempos que corren”.

La profundización en el tratamiento del tema del dolor desde poemarios como Corrientes coloniales, Subsuelos y Fracturas de la belleza llega a un momento cúspide con Los países de la noche, libro de Leymen Pérez cuya presentación estuvo a cargo de Norge Céspedes Díaz.

“Es realmente un texto conmovedor. Contiene poemas en verso libre y prosa y va hacia el descubrimiento del dolor, que se convierte en una manera de encontrar al ser humano, sus conflictos personales y sociales y a partir de ahí ese ser humano va creciendo, va encontrando un camino, va encontrando la luz.

“Este poemario representa un momento cúspide, es un espacio ya de madurez para Leymen como autor. Me parece que es una propuesta que va a causar un impacto en todos aquellos que leen poesía y, en sentido general, aquellos que buscan un crecimiento del ser humano y nuestra sociedad”.

La constante búsqueda entre lo popular y lo culto, referencias a la filosofía a las artes y personalidades, trabajando en la intertextualidad a partir de estos registros sin dejar de ser humilde, valoró el presentador acerca de la edición cubana del libro que mereció el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz.

Asimismo, el Premio Nacional de Edición Alfredo Zaldívar, compartió con los presentes Un álgebra salvaje, del cubano residente en Estados Unidos Víctor Rodríguez Núñez.