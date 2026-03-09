Red Nacional de Solidaridad con Cuba en EEUU, condena el llamado de Trump al cambio de régimen en la cumbre «Escudo de las Américas»

La Red Nacional de Solidaridad con Cuba (NNOC, por sus siglas en inglés) condena inequívocamente las declaraciones hechas por el presidente Donald Trump ayer durante la cumbre «Escudo de las Américas», donde declaró abiertamente su intención de «ocuparse de Cuba» y afirmó que la isla está en «sus últimos momentos de vida» . Estas declaraciones son una descarada amenaza a la soberanía de Cuba y una confirmación de que el objetivo del gobierno estadounidense es el cambio de régimen, no la diplomacia.

Reuniendo a una coalición de líderes latinoamericanos de derecha en su club de golf en Doral, Florida, Trump presentó al gobierno revolucionario cubano como un problema a eliminar, alardeando de que múltiples líderes le pidieron que «se ocupara de ello». Esta retórica sigue al secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero y al reciente bombardeo de Irán. Trump ha dejado claro que el libreto utilizado en Caracas es el modelo para lo que planea para La Habana.

La NNOC rechaza esta doctrina imperialista. El llamado «Corolario Trump» a la Doctrina Monroe, que afirma el derecho de Estados Unidos a intervenir en todo el hemisferio occidental, es una violación flagrante del derecho internacional y la soberanía de nuestros vecinos. La jactancia de Trump de que «usará misiles» y de que son «extremadamente precisos» si los líderes latinoamericanos piden ayuda contra los cárteles es una amenaza directa de intervención militar disfrazada de cooperación.

Mientras Trump cínicamente elogia la «cooperación» del presidente encargado de Venezuela mientras EE.UU. saquea el petróleo y el oro de esa nación, da a entender que Cuba, que se niega a someterse, será sometida por hambre. Como ha dicho Cheryl LaBash, copresidenta de la NNOC, esto es «una declaración abierta de guerra contra el pueblo cubano» .

La NNOC expresa su firme solidaridad con Cuba. Exigimos que el gobierno de Estados Unidos cese sus amenazas, ponga fin al bloqueo criminal, cierre Guantánamo, elimine a Cuba de la ilegítima lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo y respete el derecho del pueblo cubano a la autodeterminación.

Hacemos un llamado a todas las personas de conciencia a unirse a nosotros en las calles durante la Semana de Acción en Defensa de Cuba (del 8 al 15 de marzo) para demostrar que Cuba no está sola.

https://nnoc.org/week-of- action-in-defense-of-cuba/

¡Cuba Sí, Bloqueo No!