Fomentan crecimiento de la UJC en Pedro Betancourt

Bajo el liderazgo de Ledianys Mejías González, miembro del Buró provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Matanzas, estudiantes de décimo grado del Instituto Preuniversitario Dionisio Morejón Morejón participaron en un intercambio orientado a fortalecer las filas de la organización.

El encuentro centró su atención en el proceso de ingreso y en la importancia de la vanguardia juvenil y el trabajo político-ideológico dentro del actual escenario de transformación socioeconómica que atraviesa el país.

Durante el diálogo, se pormenorizaron los requisitos estatuarios y el compromiso que implica la militancia, con énfasis en el desempeño académico y la participación en las tareas de impacto social. Mejías González explicó la estructura de la organización en la provincia y cómo los comités de base deben dinamizar su funcionamiento para representar fielmente las inquietudes del estudiantado.

Asimismo, se reconoció el compromiso de las nuevas generaciones con la continuidad del proyecto social cubano y la necesidad de consolidar el quehacer político y permanencia de la estructura municipal con una cantera creciente desde la enseñanza media superior.

Foto: Perfil de la FEEM de Pedro Betancourt en Facebook.