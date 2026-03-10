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En Colón, red de apoyo a comunidades vulnerables

10 de marzo de 2026 Redacción Radio26
En trabajo colegiado y bien concebido la Dirección de Salud en Colón desde su Dirección General reordena servicios y junto con ello desarrolla la iniciativa: Red de apoyo a comunidades vulnerables.

COLÓN.-Cada convocatoria es todo un reto para lograr llevar los servicios de Salud más cerca de los pacientes.

En la actual coyuntura energética y de escasez de combustible se agrava el traslado de personas hacia centros asistenciales.

En trabajo colegiado y bien concebido la Dirección de Salud en Colón desde su Dirección General reordena servicios y junto con ello desarrolla la iniciativa: Red de apoyo a comunidades vulnerables.

¿Cuáles son las acciones? Trasladar a profesionales de diferentes especialidades: estomatólogos, optometristas, integrantes del grupos básicos de trabajo de las áreas de salud, médicos y enfermeras de la familia, licenciados en rehabilitación, podólogos, trabajadores sociales, así como integrantes de la Cruz Roja Cubana, el Equipo de Prosalud y funcionarios de la dirección municipal.


La primera experiencia de esta red, según explicó el doctor Lázaro Suárez Isaqui, director general de Salud se realizó en el poblado de Gertrudis y la segunda versión en la comunidad Aguica Batey,  lo cual agradecen los habitantes de cada lugar y cumple la estrategia diseñada por el sistema de Salud y acercar los servicios médicos y la atención primaria a la población al lugar de residencia, con el seguimiento médico y trabajar en pos de la educación para la salud.

  • Iris Quintero Zulueta/ Radio Llanura de Colón

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