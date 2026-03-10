5 de abril de 2026

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Destaca labor productiva mujer campesina en Jovellanos (+fotos)

10 de marzo de 2026 Yannier Delgado Díaz
Resalta la Finca de la CCS Julio Antonio Mella, donde la productora Marisol Valladares Pérez de Corcho impulsa la iniciativa de paneles solares aplicados al riego en la producción de hortalizas.

Resalta la Finca de la CCS Julio Antonio Mella, donde la productora Marisol Valladares Pérez de Corcho impulsa la iniciativa de paneles solares aplicados al riego en la producción de hortalizas.

La experiencia cumple con las medidas establecidas en las fichas ambientales y con el completamiento del libro de campo, garantizando el registro de cada acción realizada en la finca.

Mujer abnegada y sacrificada, Marisol combina las labores del hogar, el campo y la comunidad, demostrando que el esfuerzo femenino sostiene la vitalidad de la producción agrícola en el territorio.

En el marco del programa “Ellas también producen” y de la jornada por el Día de la Mujer, se destaca su aporte a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible, como ejemplo de compromiso y entrega campesina.

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