Petroleros matanceros conquistan bandera de Vanguardia Nacional (+fotos)

Los colectivos de trabajadores Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro y la de Servicios Petroleros, recibieron la condición de Vanguardia Nacional, otorgada por la Central de Trabajadores de Cuba, mientras que que la División de Servicios Especializados alcanzó la distinción de Destacado Nacional.

Energás Varadero ha sido escenario de importantes contribuciones en momentos particularmente complejos, al ser decisivo en el mantenimiento de la frecuencia del sistema electro energético nacional (SEN), en la restauración tras caídas del SEN y en la preservación medioambiental al erradicar las lluvias ácidas en el balneario de Varadero.

Firmar por la Patria, por el derecho a construir nuestro modelo social sin injerencias significa hacer bien nuestro trabajo, generar con eficiencia y utilizar todo el conocimiento e inventiva para mantener el SEN, declaró Julio Betancourt, director de la industria de generación matancera.

Apuntó además que es gran responsabilidad y compromiso ineludible y que en estos 27 años de labores de una industria inaugurada por el Comandante en Jefe Fidel Castro, estas medallas Ñico López y los reconocimientos por 40 años de vida en el sector, demuestran que aprovechar todos los recursos energéticos de la nación, e innovar, marcan el camino de la auto sustentabilidad y lo decisivo de consagrar la independencia energética para mantener y perfeccionar nuestro modelo social socialista.

Los petroleros matanceros, con nueva estructura de dirección, agilizan las labores de prospección y extracción de crudos por autoesfuerzo, pero también en favorable cooperación con entidades extranjeras.

Explotar en mayor extensión la llamada franja de crudos pesados y Explorar áreas de promisorios horizontes se inscriben en los proyectos en ejecución para este año, en el que descubrir nuevas reservas promete sorpresas.