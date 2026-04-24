Mi firma por la Patria, desde el arte y la cultura

Los escritores y artistas miembros de la Uneac nos unimos al movimiento “Mi firma por la Patria” para refrendar nuestro compromiso de defender la soberanía de Cuba frente a la escalada de agresiones del gobierno de Estados Unidos y al bloqueo genocida que se nos ha impuesto por más de sesenta años.

Mientras resuenan los tambores de la guerra, damos buen uso al escudo de la creación artística y andamos con las armas de combate en ristre por si fuera necesario emplearlas para preservar la paz y la independencia nacional.

Ratificamos así el amor incondicional a la Patria y el derecho consagrado en la Constitución de la República: defenderla antecualquier amenaza.

“Creemos en el diálogo y en el poder extraordinario de la paz para sostener la vida en el planeta”, como aseguró el primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al conmemorarse los 65 años de la proclamación del carácter socialista de nuestra Revolución.

También compartimos la disposición expresada por nuestro presidente y estamos “listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ¡ganarla!”.

En el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nuestra firma por la Patria es también un homenaje a su hidalguía, a su profunda convicción de que un pueblo unido, digno y dispuesto a superar cualquier adversidad, es invencible.

Este 2026, los artistas y escritores que formamos parte indisoluble del pueblo, también celebraremos el 65 aniversario de la Unión fundada por Fidel junto a una pléyade de grandes creadores liderados por el poeta Nicolás Guillén.

Como se hizo tradición desde el inicio de las luchas por la independencia nacional, las vanguardias artísticas siempre abrazaron los ideales de justicia y soberanía que encarnaron el paradigma de José Martí. Hoy defendemos ese heroico legado.

Alcemos nuevamente nuestras voces con la fuerza de la verdad. Coloquemos nuestras firmas junto a las de millones de compatriotas, a sabiendas de que, en esta Patria martiana y fidelista, la cultura seguirá siendo, como bien lo definió Fidel, “escudo y espada de la nación”.

¡Viva Cuba!

La Habana, 24 de abril de 2026