24 de abril de 2026

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Presentan en Matanzas mediometraje Doble Play 

24 de abril de 2026 George Carlos Roger Suárez
El teatro Sauto, Monumento Nacional, acogió la presentación del mediometraje de animación Doble Play dirigido por el realizador matancero Carlos Daniel Hernández León.

El teatro Sauto, Monumento Nacional, acogió la presentación del mediometraje de animación Doble Play dirigido por el realizador matancero Carlos Daniel Hernández León.

Doble Play narra la historia de César, un joven del municipio Jovellanos que tenía buenas condiciones para jugar al béisbol, pero por determinadas circunstancias debe dejarlo.

Durante los treinta y ocho minutos que dura el filme, la trama sumerge al espectador en las dificultades que pasan muchos de los jóvenes que en nuestro país se deciden por la práctica del pasatiempo nacional.

Carlos Hernández León, director del corto, agradeció a los estudios de animación ICAIC y a las autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en Matanzas por apoyar el proyecto.

“La primera idea con Doble Play era desarrollar una historieta al estilo manga japonés por la complejidad que suponía llevarla a otro tipo de formato.

“La historia de César resulta igual a la de muchos niños cubanos que, aun teniendo el talento, han pasado muchas dificultades para poder triunfar en diferentes ámbitos de la vida”.

El joven realizador señaló que en un futuro pretenden ampliar la historia del protagonista a otros niveles del deporte del bate y la pelota en el país; además, comentó que como metas a largo plazo están trabajando en una animación de boxeo y otra sobre una historia urbana de la ciudad.

Doble Play, más que un mediometraje animado, es un llamado a nunca rendirse y continuar peleando por los sueños por más complejos que resulten.

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