Reiteran compromiso con el turismo cubano

VARADERO.- Yarisleydis Torriente Sánchez, secretaria general del Sindicato provincial de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo (SPTHT), resaltó el compromiso de la industria de ocio con la eficiencia, la exportación de servicios y su competitividad.

La dirigente sindical ponderó la resiliencia de una fuerza laboral decidida a no dejarse vencer por los obstáculos impuestos por la administración de Donald Trump, que con su cerco petrolero influyó en el parón de aerolíneas que dejaron de volar en medio de la temporada de alza turística, nuestra etapa de más ingresos en divisas.

A pesar de la baja operatividad del sector en Varadero, la mayor plaza de alojamiento en el país, hay un movimiento a favor de ofrecerle a los clientes, a su regreso, un mejor producto turístico.

Para lograrlo, en las instalaciones se aprovecha la parada para embellecer, reparar, realizar labores de pintura, de jardinería, retoques que la harán un bien extraordinario a la planta hotelera.

Torriente lamentó la cantidad de puestos hoy desocupados por la baja en las operaciones, uno de los efectos notorios de la guerra económica del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, porque en solo en este balneario se emplea una cifra superior a las 17 mil personas en el período de noviembre a abril, cuando sube mucho el flujo de visitantes extranjeros.

Como mismo sucedió en tiempos de la Covid-19, hay un proceso de reubicación hasta tanto la situación cambie, manifestó. Sin embargo, igual que entonces, se mantiene el tradicional apoyo social del sector a hospitales como el de la ciudad de Cárdenas, donde se apoya con la limpieza de las áreas o en labores productivas en zonas agrícolas.

Las declaraciones de Torriente, acontecieron luego del acto donde nueve instalaciones, un complejo de tiendas y una agencia recibieron banderas y certificados de Vanguardia Nacional, la categoría superior de la emulación concedida a desempeños excelentes en la producción de bienes y prestación de los servicios, según un reporte del periódico Trabajadores.

En estos tiempos tan duros para el país, para los hacedores de turismo, enfatizó la dirigente sindical, es muy gratificante la alegría de lograr 11 colectivos con la categoría superior por los resultados del 2025, por 12 meses de haber ofrecido un servicio con lo que se tiene, pero desde la calidad, y esa vocación afable de nuestra gente, típica del pueblo cubano.

Torriente ilustró que esos hoteles, los mejores de Varadero, no solo tuvieron buen porcentaje de ocupación, “ahí hubo óptima gestión de lo cualitativo, de la atención personalizada, de esas innovaciones del cocinero para ofertar la mejor comida posible, de las camareras por la habitación confortable, el toque particular de jardineros, y de otros operarios, y los animadores.

“Nos satisface, precisó, haber sido la provincia con más ganadores, y en Matanzas, somos el sindicato triunfador, algo repetido en los últimos años, y eso es un verdadero logro”, reafirmó.

Torriente manifestó que con esa alegría acudirán al desfile por el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, “en defensa de la soberanía de un país amante de la paz, y por lo que también por estas jornadas seguimos apoyando el movimiento Mi firma por la Patria”.

Con casi 60 hoteles y más 23 mil habitaciones, Varadero recibe alrededor del 39 por ciento de los turistas internacionales que visitan al país, es el principal destino en la captación de divisas, y posee un elevado porcentaje de repitencia, gracias a la calidad de sus prestaciones y a la profesionalidad de empleados con elevada formación, que encantan a quienes vienen una y otra vez en busca de ese espacial trato.

Foto: Tomada de la web de Meliá.