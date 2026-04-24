24 de abril de 2026

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Desarrolla la Uneac en Matanzas la campaña Arte Fiel (audio)

24 de abril de 2026 María Elena Bayón Mayor
El comité provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en Matanzas lanzó la campaña Arte Fiel en ocasión de su aniversario 65, con el propósito de honrar la memoria y el legado de Fidel, máximo líder de la Revolución, en el centenario de su nacimiento.
El comité provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en Matanzas lanzó la campaña Arte Fiel en ocasión de su aniversario 65, con el propósito de honrar la memoria y el legado de Fidel, máximo líder de la Revolución, en el centenario de su nacimiento.
Sobre los principales eventos con vistas a la efemérides, a celebrarse en agosto próximo,
 entrevistamos a su presidente, el escritor José Manuel Espino Ortega.
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La campaña Arte Fiel subraya la diversidad cultural y promueve el reconocimiento de nuestra identidad, fomentando un diálogo entre generaciones, adaptándose a los desafíos de la digitalización y la globalización que rigen el mundo actual.
La UNEAC busca reflexionar sobre la influencia del Comandante en Jefe en el desarrollo del arte y la literatura y exhorta a los creadores a producir obras que dialoguen acerca de los valores de justicia social, de educación y cultura desde una fecunda cubanía.

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