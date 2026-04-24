25 de abril de 2026

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Se alista taller José Smith Comas para recibir condición de Vanguardia Nacional (+fotos)

24 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz
JOVELLANOS.-Desde la Circunscripción 18 del Consejo Popular Luisa en este municipio se prepara la Unidad Empresarial de Base Talleres y Desmonte Matanzas, Taller José Smith Comas (T-9), para recibir por sexta ocasión la Condición de Colectivo Vanguardia Nacional.

JOVELLANOS.-Desde la Circunscripción 18 del Consejo Popular Luisa en este municipio se prepara la Unidad Empresarial de Base Talleres y Desmonte Matanzas, Taller José Smith Comas (T-9), para recibir por sexta ocasión la Condición de Colectivo Vanguardia Nacional.

El reconocimiento lo otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros, como estímulo a la disciplina laboral, la eficiencia productiva y el aporte sostenido de sus trabajadores al desarrollo de la industria.

La distinción reafirma el compromiso del colectivo con la calidad de los servicios, la innovación en los procesos y el cumplimiento de los planes económicos en beneficio del territorio.

La entrega oficial de la condición se realizará durante las celebraciones por el Primero de Mayo, con la participación de dirigentes sindicales, autoridades locales y representantes de la comunidad.

 

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