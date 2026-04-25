César es la historia de muchas historias

En la tarde de ayer el Teatro Sauto, Monumento Nacional, acogió la presentación del mediometraje de animación Doble Play, del realizador matancero Carlos Daniel Hernández León.

Doble Play narra la historia de César, un joven del municipio de Jovellanos que en categorías pequeñas tenía muchas habilidades para jugar al béisbol e incluso llega al punto de integrar una preselección del equipo Cuba, pero por disímiles circunstancias no llega a integrarla.

El corto sumerge a los espectadores en una trama que, más allá del tema meramente deportivo, toca de manera sutil algunas problemáticas que enfrentan los jóvenes. Ejemplo de ello está en que, por no ser hijo de o no caer en gracia, como se dice en el vocabulario popular, no puedas integrar una selección nacional.

También, otro aspecto que se aborda mediante el padre del protagonista es el ostracismo al que quedan relegados muchos deportistas que en algún momento dieron gloria a sus disciplinas.

Doble Play dejó en mí esa sensación de querer ver una segunda entrega y, ¿por qué no?, soñar con tener más producciones como esta que se acerquen a nuestra realidad.

La historia de César es la historia que afrontan niños y jóvenes que, pese a tener el talento y las condiciones necesarias para la práctica de un deporte, simplemente ven lastrado su sueño.

Un mensaje extremadamente positivo que deja Doble Play resulta el no rendirse nunca y el perseverar a pesar de tener las circunstancias en contra.