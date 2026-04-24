Firman Por la Patria trabajadores de la Salud en Cárdenas (audio)

Cárdenas.- Trabajadores del sector de la Salud en este municipio se suman a la campaña «Mi firma por la Patria».

Desde las áreas asistenciales hasta los servicios de apoyo, médicos, enfermeros, técnicos y el colectivo en general del hospital Julio Miguel Aristegui Villamil, de este municipio, reafirmaron la soberanía nacional y la defensa de la Revolución.

El periodista Luis Enrique Barroso Sierra con los detalles de este movimiento popular.