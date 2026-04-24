24 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Firman Por la Patria trabajadores de la Salud en Cárdenas (audio)

24 de abril de 2026 Redacción Radio26
Desde las áreas asistenciales hasta los servicios de apoyo, médicos, enfermeros, técnicos y el colectivo en general del hospital Julio Miguel Aristegui Villamil, de este municipio, reafirmaron la soberanía nacional y la defensa de la Revolución

Cárdenas.- Trabajadores del sector de la Salud en este municipio se suman a la campaña «Mi firma por la Patria».

Desde las áreas asistenciales hasta los servicios de apoyo, médicos, enfermeros, técnicos y el colectivo en general del hospital Julio Miguel Aristegui Villamil, de este municipio, reafirmaron la soberanía nacional y la defensa de la Revolución.

El periodista Luis Enrique Barroso Sierra con los detalles de este movimiento popular.

 

Más entradas

Petroleros matanceros conquistan bandera de Vanguardia Nacional (+fotos)

24 de abril de 2026 José Miguel Solís

Desarrolla la Uneac en Matanzas la campaña Arte Fiel (audio)

24 de abril de 2026 María Elena Bayón Mayor

Alista Taller José Smith Comas para recibir Condición de Vanguardia Nacional (+fotos)

24 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *