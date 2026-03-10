Empresa en Matanzas recupera hornos tradicionales

Rescatar hornos tradicionales es tarea en la que enmarca esfuerzos la Empresa provincial de Alimentos (EPA) en Matanzas, vulnerable a la falta de combustibles que vive el país a consecuencia de la política hostil e injerencista de los Estados Unidos hacia Cuba.

Daniel Yon Aguiar, director de Producción de la entidad, explicó que existen en el sistema de la empresa en el territorio 34 hornos diseñados para funcionar con leña, de ellos 13 se encuentran activos o listos para ser usados, y 21 pendientes a reparación por el estado de deterioro que presentan.

Se trata de hornos que se dejaron de usar durante más de veinte años porque la tecnología que sostenía los procesos de elaboración evolucionó en la provincia; las complejidades del contexto llevan al cubano a recurrir nuevamente a esas variantes pero en no pocos casos hay que hacer reparaciones imprescindibles y ajustar mecanismos para recibir sistemáticamente el recurso leña.

Ejemplificó el directivo que ya probó su funcionalidad para la elaboración de pan un horno tradicional en Los Arabos, dos en Jovellanos, específicamente en San Miguel de los Baños y en Coliseo, y el existente en Pedro Betancourt al no disponer de grupo electrógeno se utiliza para otras producciones como masa de pizza, croqueta, buñuelo y galletica, según la disponibilidad de materia prima.

Comentó igualmente que está en proceso el estudio pertinente para, mediante el uso de energía renovable, recuperar producciones con mira en la elaboración de galletas y fideos; y aseguró que trabajan en la contratación para adquirir los paneles solares necesarios.

Aunque todavía se trata de un plan optimista, lograr la recuperación de producciones de galletas y fideos resulta una proyección importante porque beneficiará el consumo social, la venta directa a la población en moneda nacional y la venta on line para ingresar en divisas.