La Bárbara de la caldera

La elección por la Guiteras

La ingeniera industrial Bárbara Marrero Otero, especialista A en Explotación a centrales eléctricas, quien, con solo 26 años de edad, eligió la Guiteras en el proceso de ubicación tras concluir en la universidad. Fue una opción deseada, no obligada.

Bárbara bien pudiera estar haciendo historia en la Guitera, pues resulta que ella es la primera operadora de central eléctrica en Matanzas. Pertenece al bloque de producción y lleva los parámetros de la caldera y la turbina.

«El viernes entré a la caldera», nos dice con la mayor naturalidad del mundo. Y es que a ese sitio ha entrado «infinidad de veces», como parte de los procesos de mantenimiento para diagnosticar, en este caso, las ponchadoras de los intercambiadores, que es una de las averías más comunes.

«Entré al intercambiador que más alto queda; allí te introduces por un registro pequeño y caminas por los serpentines que lo conforman. Es un lugar alto, ancho y largo, bastante oscuro, tienes que ir preparada con tu linterna. Esta vez realizamos la inspección visual, tiramos fotos, y las pruebas siempre incluyen otros parámetros», asegura.

Al indagar cómo maneja los miedos en esa arriesgada labor, recuerda la primera vez que se vio dentro de la caldera. «Fue un reto, ciertamente, con un poco de temor, pensando que lo común es que esta actividad la realicen hombres. Pero lo he ido afrontando con naturalidad y responsabilidad», comenta.

A la caldera no vamos a ciegas, siempre hay tendencias, y llegamos al lugar que más fallo presenta para formarnos una idea de dónde debemos buscar. «Generalmente, apunta, los fallos ocurren más en el recalentador de alta temperatura.

«En esta última incursión debimos entrar a un lugar muy estrecho, solo lo podía hacer alguien pequeña y flaquita como yo, para acceder, colocar la mano y saber si ahí estaba la avería. Eso es complejo», aclara.

Tan difícil resulta que, como comenta Bárbara, se trata de exámenes visuales y auditivos, porque se introduce aire a presión por dentro de los tubos y entonces escuchas el silbido o ves el cambio de coloración.

«De verdad que no es un lugar para jugar a las casitas, porque hacemos pruebas hidráulicas y neumáticas, y se ha dado el caso de que piensas que puedes terminar la jornada tras varios días de trabajo, y luego te encuentras con un salidero; o que, cuando se hace la prueba para rectificar que todo está bien, se detecta una avería en otro lugar».