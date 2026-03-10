Cuba sufre primera derrota en el Clásico Mundial 

El Team Asere de béisbol cedió cuatro carreras por una frente a Puerto Rico en su tercera presentación dentro de la sexta edición del Clásico Mundial.

Tras un primer inning tranquilo, el abridor cubano Julio Robaina saltó del montículo en el principio de la segunda entrada cuando permitió tres anotaciones de los boricuas.

En la entrada fue clave el doblete remolcador del máscara y noveno en el orden ofensivo puertorriqueño Martín Maldonado con las bases llenas.

Los dirigidos por el ex receptor de grandes ligas, Yadier Molina, añadieron otra anotación en la parte alta del quinto capítulo.

La carrera de la honra para la selección antillana llegó en el sexto inning cuando se combinaron pelotazo al tercer madero Ariel Martínez con doblete remolcador de Alfredo Despaigne.

La ofensiva Cuba quedó a deber con apenas dos indiscutibles en todo el encuentro, uno de Alfredo Despaigne y uno del noveno bate, Yiddi Cappe.

Además del abridor Julio Robaina, trabajaron en el encuentro por el seleccionado nacional Luis Miguel Romero, Josimar Cousin, Emmanuel Chapman, Armando Dueñas y el derecho Pedro Santos.

La novena cubana marcha en el segundo puesto del grupo A con saldo de dos triunfos y un descalabro y se jugará el pase a la siguiente instancia el próximo miércoles frente al conjunto de Canadá.