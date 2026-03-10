Inician pruebas para estabilizar el sistema eléctrico con baterías de última tecnología

La Unión Eléctrica de Cuba ha comenzado las pruebas con carga del primer Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías, conocido como BESS, instalado en la subestación de Cotorro, en La Habana.

Este es el primero de cuatro sistemas que, en conjunto, aportarán 200 megavatios de respaldo al Sistema Eléctrico Nacional, con el objetivo de reducir los riesgos de apagones masivos y mejorar la estabilidad de la red.

Las unidades acumuladoras están diseñadas para reaccionar en fracciones de segundo ante cualquier fluctuación en la generación eléctrica.

Su función principal es regular la frecuencia del sistema, inyectando o absorbiendo energía de manera instantánea para evitar oscilaciones bruscas que puedan derivar en desconexiones o averías. Es una tecnología que actúa como un estabilizador automático, protegiendo la red de colapsos totales.

Cada uno de los cuatro sistemas tendrá una capacidad de 50 megavatios, y su despliegue permitirá integrar de forma segura la energía solar fotovoltaica.

Por cada mil megavatios generados por parques solares, se necesitan al menos cien de regulación por baterías.

En La Habana, beneficiarán directamente a los parques de Guanabacoa, Cotorro y Boyeros, mientras que en Holguín, considerado laboratorio de vanguardia, absorberán excedentes solares para liberarlos cuando la demanda lo requiera.

Aunque las autoridades aclaran que estas inversiones no eliminarán de inmediato el déficit de generación, sí aportan beneficios concretos: estabilizan voltaje y frecuencia, protegen equipos sensibles, reducen la dependencia de combustibles fósiles y minimizan el impacto de los apagones masivos.