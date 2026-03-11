5 de abril de 2026

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El FC Barcelona empata en Inglaterra

11 de marzo de 2026 Maxdiel Fernández Padrón
El partido de vuelta se disputará la semana próxima, el 18 de marzo

El FC Barcelona logró rescatar un empate en los últimos minutos del encuentro en Inglaterra, en el partido de los octavos de final de la Champions League frente al Newcastle United.

Los culés sabían que la visita al estadio St James Park sería difícil frente a un rival que tiene grandes transiciones en banda y organización defensiva.

 

El partido se mostró cerrado con oportunidades para ambos bandos. En el segundo tiempo las urracas tomaron el control del balón provocando numerosas jugadas hasta que cayó el primer gol.

Los dirigidos por Hansi Flick tuvieron que remar contra la corriente en los últimos diez minutos del encuentro para rescatar el empate y no regresar con la desventaja a casa.

Lamine Yamal en los minutos del agregado por la vía del penal igualó el marcador a uno y lograron el empate. El partido de vuelta se disputará la semana próxima, el 18 de marzo.

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