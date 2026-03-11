Celebran en Pedro Betancourt cumpleaños 117 de la Cruz Roja cubana

Pedro Betancourt.- Con la premisa de garantizar el relevo de la labor humanitaria desde las nuevas generaciones, este municipio celebró el aniversario 117 de la creación de la Cruz Roja cubana.

La efeméride motivó un reconocimiento a la entrega de los voluntarios locales, cuya labor resulta vital en la asistencia ante desastres y el apoyo a los servicios de Salud en el territorio.

En este contexto, la escuela primaria José Antonio Echeverría sirvió de sede para una clase práctica con los miembros del Círculo de Interés. Los escolares participaron en una sesión de preparación técnica sobre los protocolos de primeros auxilios mediante la demostración de habilidades básicas necesarias para la atención inmediata ante posibles accidentes en los entornos escolar y comunitario.

La jornada también resaltó la importancia de la prevención como pilar de la seguridad nacional y la protección civil y los representantes de la referida estructura enfatizaron el papel histórico de la Cruz Roja en la defensa de la vida desde su fundación.

El intercambio fortaleció, además, el conocimiento de los educandos betancourenses sobre los principios de humanidad, independencia, imparcialidad, voluntariado, neutralidad y universalidad que han caracterizado a la Cruz Roja antillana durante su centenaria trayectoria de servicio altruista y compromiso social.