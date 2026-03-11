Italia da la gran sorpresa del Clásico Mundial de Béisbol

El seleccionado de Italia dio ayer la gran sorpresa del Clásico Mundial de Béisbol al derrotar al potente equipo de Estados Unidos con marcador de 8 carreras por 6.

Los europeos fabricaron un racimo de tres anotaciones en la parte baja de la segunda entrada para salir adelante en el compromiso desarrollado en el Minute Maid Park, de Houston.

Con los bates calientes aún, añadieron otras dos anotaciones en el cierre del cuarto episodio. El dream team norteamericano ripostó con una carrera en la parte alta del sexto inning.

Los de la tierra de la pizza y el spaghetti rompieron los pronósticos que solo les daban un diez por ciento de posibilidad de salir airosos en el choque.

Victoria a la cuenta de Michael Lorenzen, quien trabajó por espacio de cuatro y dos tercios con apenas dos indiscutibles permitidos, sin anotaciones limpias y con dos ponches propinados.

La victoria de la selección italiana pone al rojo vivo la clasificación del grupo B, pues una victoria de México en la última fecha por más de cuatro carreras supone la eliminación de Estados Unidos, subcampeón de la pasada edición del Clásico Mundial.