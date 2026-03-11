5 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Apuesta Gardis en Matanzas por optimizar sus producciones

11 de marzo de 2026 Noelis Santoyo Cobas
Una parte fundamental de este proceso se centra también en el cambio de la matriz energética en estas entidades que se dedican a la fabricación de colchones, la carpintería de aluminio y pintura, así como a productos de limpieza y aseo

El Grupo Empresarial Gardis, de Matanzas, se encuentra en un proceso de reordenamiento que incluye la fusión de tres de sus fábricas, ubicadas dos en Matanzas y una en Cárdenas.

Según precisó Omar Tápanes Hernández, director general de la entidad, este proceso responde a un programa de gobierno que busca optimizar la producción y mejorar la eficiencia operativa de las empresas estatales.

La fusión tiene como objetivo principal consolidar recursos y potenciar la capacidad productiva y competitiva del grupo en el mercado.

Agregó que una parte fundamental de este proceso se centra también en el cambio de la matriz energética en estas entidades que se dedican a la fabricación de colchones, la carpintería de aluminio y pintura, así como a productos de limpieza y aseo.

Cada una de estas unidades tiene un papel importante en el abastecimiento local y nacional, y su modernización energética permitirá mejorar la calidad de los productos y reducir costos operativos.

Aclaró Tápanes Hernández que para ello se solicita al banco la apertura de una cuenta en dólares, lo que facilitará la gestión de recursos para la implementación de esta tecnología.

El cambio de matriz energética en estas unidades también está alineado con las políticas del gobierno cubano que buscan fomentar el uso de energías renovables y promover prácticas sostenibles en la industria.

Más entradas

8vo aniversario de la Camerata José White: Calidad raigal y renovada

5 de abril de 2026 María Elena Bayón Mayor

Puntualizan directivos de Jovellanos estrategias para garantizar servicios y estabilidad

5 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz

Matanzas: cuando el bloqueo y la indisciplina rompen la ciudad

5 de abril de 2026 Enrique Tirse Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *