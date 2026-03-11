Apuesta Gardis en Matanzas por optimizar sus producciones

El Grupo Empresarial Gardis, de Matanzas, se encuentra en un proceso de reordenamiento que incluye la fusión de tres de sus fábricas, ubicadas dos en Matanzas y una en Cárdenas.

Según precisó Omar Tápanes Hernández, director general de la entidad, este proceso responde a un programa de gobierno que busca optimizar la producción y mejorar la eficiencia operativa de las empresas estatales.

La fusión tiene como objetivo principal consolidar recursos y potenciar la capacidad productiva y competitiva del grupo en el mercado.

Agregó que una parte fundamental de este proceso se centra también en el cambio de la matriz energética en estas entidades que se dedican a la fabricación de colchones, la carpintería de aluminio y pintura, así como a productos de limpieza y aseo.

Cada una de estas unidades tiene un papel importante en el abastecimiento local y nacional, y su modernización energética permitirá mejorar la calidad de los productos y reducir costos operativos.

Aclaró Tápanes Hernández que para ello se solicita al banco la apertura de una cuenta en dólares, lo que facilitará la gestión de recursos para la implementación de esta tecnología.

El cambio de matriz energética en estas unidades también está alineado con las políticas del gobierno cubano que buscan fomentar el uso de energías renovables y promover prácticas sostenibles en la industria.