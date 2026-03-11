5 de abril de 2026

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Avanza en Matanzas cambio de matriz energética en ETECSA

11 de marzo de 2026 Yunielis Moliner Isasi
Entre los sitios mencionados en la ciudad de Matanzas se encuentran Naranjal Norte, Versalles, La Cumbre y Bacunayagua

Como parte de las acciones para garantizar la estabilidad de los servicios de telecomunicaciones ante las limitaciones del sistema eléctrico, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) avanza en la instalación de sistemas fotovoltaicos en varios sitios tecnológicos de la provincia de Matanzas.

Según explicó Gustavo Montesino Reyes, director territorial de la entidad, el programa forma parte de un proceso de cambio de matriz energética que busca mantener la vitalidad de los servicios en infraestructuras de telecomunicaciones.

En esta primera etapa se trabaja en 18 sitios tecnológicos ubicados en los municipios de Matanzas, Cárdenas, Jagüey Grande, Colón y Pedro Betancourt.

Montesino Reyes precisó que estos sistemas se instalan en pequeños gabinetes tecnológicos que brindan servicios de telecomunicaciones a comunidades específicas. Entre los sitios mencionados en la ciudad de Matanzas se encuentran Naranjal Norte, Versalles, La Cumbre y Bacunayagua.

El directivo aclaró que estas soluciones energéticas no se implementan en radiobases, debido al elevado consumo energético de esas instalaciones. Para esos casos se prevé una segunda etapa, que comenzaría a partir del próximo abril, con la adquisición de sistemas fotovoltaicos de mayor potencia capaces de cubrir las necesidades de esas infraestructuras.

Otro de los retos del programa está relacionado con la seguridad de los equipos, ya que muchos de estos sitios tecnológicos se encuentran en exteriores y no cuentan con presencia permanente de personal. Por ello, se prevé la adopción de varias medidas de protección para evitar la sustracción de los paneles solares y otros recursos.

Los sistemas instalados cuentan además con bancos de baterías que permiten almacenar energía, lo cual garantizará el funcionamiento de los equipos mientras existan condiciones favorables de carga solar, explicó el directivo.

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