A máxima generación proyecto Energás Varadero

Así lo comentó a Radio 26 el ingeniero Julio Betancourt, director de la industria cardenense, quien explicó que no se arriba totalmente a la máxima generación, justamente por la función de regulación de frecuencia, esencial para mantener la estabilidad del SEN.

Adelantó el especialista que también retomaron la producción de azufre de alto por ciento de pureza, un remanente de la limpieza del gas acompañante del petróleo, a razón de doce toneladas diarias, materia prima fundamental para la producción de ácido sulfúrico en la empresa yumurina Rayonitro.

Energás Varadero, a punto de cumplir 26 años de labores, fue inaugurado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y representa no solo una forma de aprovechar el gas acompañante del petróleo y generar electricidad, sino también una solución medioambiental de gran impacto.

Con sus turbinas de gas y ciclo combinado en funcionamiento, que representan una potencia de 90 megavatios, el proyecto Energás Varadero contribuye además a la regulación de la frecuencia del sistema electro energético nacional.