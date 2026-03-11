Personas en situación de discapacidad: prioridad en Unión de Reyes

Entre los principales temas analizados destacan la necesidad de intensificar el trabajo para eliminar barreras arquitectónicas en instituciones y espacios públicos, así como organizar el traslado de personas discapacitadas en el ómnibus destinado a los turnos médicos, con el objetivo de facilitar su acceso oportuno a los servicios de Salud.

Además, la comisión acordó seleccionar un nuevo comunicador de la ANCI, figura clave para fortalecer la información y el vínculo con los asociados, en consonancia con la política del municipio de mantener una atención sistemática y priorizada a estas personas.

La reunión contó con la presidencia del viceintendente del territorio, Yaisel Pérez, y de Xiomara Fernández, presidenta de la ANCI en el municipio, quienes resaltaron la importancia de continuar fortaleciendo las acciones que garanticen mayor calidad de vida, participación social y accesibilidad para este sector poblacional.

.- La atención integral a las personas en situación de discapacidad constituye hoy una sensible prioridad estatal. En este contexto la comisión gubernamental del acuerdo 90-40 se reunió en este territorio para proyectar iniciativas que promuevan la inclusión social y mejoren la calidad de vida de este grupo.