Reconocen en Pedro Betancourt protagonismo de la mujer en las artes

Pedro Betancourt-. Al reconocimiento de los derechos y el protagonismo de la mujer en la historia del arte dedicó la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor en el territorio su más reciente encuentro teórico en la biblioteca «Manuel Navarro Luna».

Durante la cita, Marisleidis Maceda Rodríguez, especialista de la galería de arte «Enrique Pérez Triana», abordó el periplo artístico del pintor y grabador holguinero Cosme Proenza Almaguer y resaltó cómo este referente del arte cubano contemporáneo utilizó códigos del Romanticismo y las tradiciones de la Isla para dignificar la figura femenina.

Asimismo, la biografía de la mexicana Frida Kahlo, referente mundial del surrealismo y el arte autobiográfico, suscitó la atención de Maceda Rodríguez, quien reconoció la vigencia de su obra plástica y su influencia en las luchas históricas por la emancipación de las féminas a nivel global.

La propuesta integra el plan de superación profesional de los miembros de la Cátedra Universitaria para el actual período lectivo mediante el estudio de estos y otros creadores que no solo promueven un diálogo crítico sobre la equidad de género y la inserción social de las mujeres en la tercera edad, sino también su capacitación respecto a la educación artística y empoderamiento femenil.

Foto: Facilitada por miembros de la Filial Universitaria municipal betancourense.