Cuba dice adiós al Clásico Mundial

La selección de Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol tras caer 7 carreras por 2 ante Canadá en el último partido de la fase de grupos, resultado que dejó al conjunto antillano fuera de los cuartos de final del torneo.

El encuentro, que definía el boleto a la siguiente ronda, comenzó con dificultades para el equipo cubano. Errores defensivos en los primeros compases del juego y una ofensiva que no logró responder en los momentos clave marcaron el desarrollo del desafío.

A lo largo del partido, Cuba dejó varios corredores en circulación sin poder concretar las oportunidades ofensivas. Canadá, en cambio, aprovechó los desaciertos del rival y logró capitalizar las jugadas que terminaron inclinando el marcador a su favor.

Uno de los puntos más comentados del desempeño cubano fue el peso de algunos nombres habituales en la alineación. El caso de Alfredo Despaigne generó críticas por su falta de conexiones durante el torneo y por mantenerse en el lineup inicial, lo que limitó la rotación de otros jugadores con posibilidades de aportar ofensivamente.

Dentro del lineup cubano, Ariel Martínez sobresalió en el último encuentro al batear de 4-3, consolidándose como uno de los más efectivos del equipo en el torneo.

Cuba concluye así su participación en el certamen con dos victorias y dos derrotas en la fase de grupos, un balance insuficiente para avanzar a la ronda de eliminación directa.