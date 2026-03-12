Escuela de El Roque en Perico apuesta por calidad educativa

Perico-. El poblado El Roque de este municipio cuenta con la escuela Martín Morúa, institución que integra tres niveles educativos: desde una casita infantil, destinada a la atención a la primera infancia, hasta el nivel de Secundaria Básica.

Ubicada en un entorno rural, esta institución constituye un espacio clave para la formación de niños y adolescentes, al fomentar valores, conocimientos y habilidades que contribuyen a su desarrollo integral.

En el centro también se trabaja de manera constante para mantener la calidad del proceso docente-educativo, con iniciativas que fortalecen la preparación de los estudiantes y su vínculo con el contexto donde viven.

Medelaine Gómez, directora del centro educativo explicó: “Estamos enfocados en desarrollar y elevar la calidad ya que ese es nuestro encargo fundamental. Como nuestro municipio es evidentemente agrícola, y nuestro poblado aún más, hemos creado algunos círculos de interés en la escuela, a pesar de la poca matrícula que tenemos».

Asímismo destacó que la mayoría de esos círculos de interés están dirigidos al tema pedagógico y al tema agropecuario. «Tenemos círculos de veterinaria, agronomía, plantas medicinales y artes manuales, que tanta falta hacen. También contamos con escaparatismo y confecciones. Además, existen círculos pedagógicos, de enseñanza preescolar y de bibliotecaria.

Es decir, trabajamos en función de las necesidades que tiene nuestro municipio y de las necesidades de nuestro poblado, para crear en los niños esa idea y ese pensamiento hacia el futuro. Sabemos que tenemos pocos maestros, pocos agrónomos y pocos especialistas en estas áreas, y esas son funciones que queremos fortalecer.”

La escuela Martín Morúa, ubicada en el poblado El Roque, mantiene su compromiso con la calidad del proceso docente-educativo y con el desarrollo de círculos de interés enfocados en las prioridades laborales del territorio.

Brenda Corzo García, Radio Llanura de Colón