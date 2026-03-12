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Comercio y Gastronomía: Por la venta de alimentos a la población yumurina

12 de marzo de 2026 Redacción Radio26

La Dirección Empresarial de Comercio y Gastronomía de Matanzas adopta alternativas ante la difícil situación del país.

Varios colectivos realizan la venta de alimentos elaborados, lo cual beneficia a parte del pueblo yumurino. Mipymes, trabajadores por cuenta propia y proyectos de desarrollo local del territorio apoyan la iniciativa.

«Mayormente lo que más estamos elaborando en las bodegas ahora es la caldosa, las croquetas, los trozos de frutabomba, el caldosín crudo», explica Mario Castañer Rodríguez, Director Adjunto del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía.

La venta de los alimentos se realiza toda la semana y su precio varía según la cantidad de los productos que posea. Las personas en situación de vulnerabilidad pueden adquirir los productos a un bajo costo.

 

Garantizar el bienestar de la comunidad y promover la colaboración entre los actores económicos del territorio resulta prioridad para la Dirección Empresarial de Comercio y Gastronomía de Matanzas.

Tomada de TV Yumurí (Amanda Pérez Aguerrebere)

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