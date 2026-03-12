Continúan acciones de higienización en San Miguel

Jovellanos-. En el Consejo Popular San Miguel del municipio prosiguen las acciones de higienización como parte de un esfuerzo colectivo de la comunidad y los organismos de gobierno en el territorio.

Las labores incluyen la limpieza de calles, espacios públicos y áreas de uso común, con la participación activa de vecinos, trabajadores y representantes institucionales, quienes unen voluntades para elevar la calidad de vida en la localidad.

Este empeño también se orienta a remozar el antiguo complejo del balneario, símbolo patrimonial de la zona, que se revitaliza para el disfrute de la población y como parte de la preservación de la memoria histórica del municipio.

La experiencia reafirma la capacidad organizativa del Poder Popular y la disposición de la comunidad de Jovellanos de enfrentar juntos los retos, al tiempo que se consolidan la unidad y la confianza en las estructuras locales.