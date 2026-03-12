7 de abril de 2026

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Destacan principio extraterritorial de la Ley Helms-Burton

12 de marzo de 2026 Redacción Radio26

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, destacó hoy el principio de extraterritorialidad de la Ley Helms-Burton, a propósito de cumplirse 30 años de la firma de esta disposición, que internacionaliza el bloqueo a Cuba.

En su perfil oficial en X, el canciller aseguró que ese proyecto legislativo nombrado «Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana», codifica la asfixia y la guerra económica de Estados Unidos contra el pueblo cubano.

 

 «Viola las más elementales normas del comercio internacional, al intimidar a quienes invierten y realizan negocios con Cuba», indicó el jefe de la diplomacia de la mayor de las Antillas.

Refirió además que es una muestra del carácter extraterritorial de un bloqueo, que cada día provoca más daño a la población cubana.

Este martes, desde Italia denunciaron el bloqueo de los fondos de las donaciones para una campaña en solidaridad con Cuba, por parte de una plataforma de pagos.

En un comunicado, la Unión Sindical de Base, importante gremio del país europeo explicó que la simple aparición de la palabra Cuba activa una restricción del dinero donado por ciudadanos particulares, para el envío de medicamentos a la isla.

Condenó que esta situación responde a la aplicación extraterritorial del bloqueo económico comercial y financiero, impuesto por Estados Unidos contra Cuba, recrudecido en los últimos años.

Tomada de la ACN

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