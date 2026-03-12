Avanza instalación de paneles solares en Matanzas

En toda Cuba, y sin contar los grandes parques solares, se totalizan según cifras conservadoras, más de 12 megawatts de potencia instalada sobre techos de viviendas e instituciones, un cambio incipiente pero profundo en la generación eléctrica del país .

En Matanzas, la transformación está en marcha. La empresa estatal Soluciones CEDAI Atenas y Copextel avanzan prometedoramente en la instalación de 326 kits solares de dos kilowatts, un programa que abarca seis municipios y busca asegurar servicios esenciales ante cualquier contingencia energética.

Policlínicos como el Carlos Verdugo, en La Playa o Versalles ya funcionan con energía del sol. También lo exhiben hogares maternos, casas de abuelos, funerarias y oficinas comerciales de la empresa Eléctrica.

Hasta sucursales del Banco de Crédito y Comercio en la ciudad yumurina han estrenado paneles, protegiendo así las operaciones financieras y los servidores que sostienen los servicios digitales en la provincia.

Pero el programa también toca a la puerta de las familias. En esta primera fase, 150 hogares de trabajadores de la Salud y 165 del sector de la Educación han recibido sus kits, con paneles de 800 y mil 200 watts, cada uno con su batería. En esencia es un programa de transformación para garantizar el estudio, el descanso y la atención médica en casa.