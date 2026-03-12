5 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Avanza instalación de paneles solares en Matanzas

12 de marzo de 2026 José Miguel Solís

En toda Cuba, y sin contar los grandes parques solares, se totalizan según cifras conservadoras, más de 12 megawatts de potencia instalada sobre techos de viviendas e instituciones, un cambio incipiente pero profundo en la generación eléctrica del país .

En Matanzas, la transformación está en marcha. La empresa estatal Soluciones CEDAI Atenas y Copextel avanzan prometedoramente en la instalación de 326 kits solares de dos kilowatts, un programa que abarca seis municipios y busca asegurar servicios esenciales ante cualquier contingencia energética.

Policlínicos como el Carlos Verdugo, en La Playa o Versalles ya funcionan con energía del sol. También lo exhiben hogares maternos, casas de abuelos, funerarias y oficinas comerciales de la empresa Eléctrica.

Hasta sucursales del Banco de Crédito y Comercio en la ciudad yumurina han estrenado paneles, protegiendo así las operaciones financieras y los servidores que sostienen los servicios digitales en la provincia.

Pero el programa también toca a la puerta de las familias. En esta primera fase, 150 hogares de trabajadores de la Salud y 165 del sector de la Educación han recibido sus kits, con paneles de 800 y mil 200 watts, cada uno con su batería. En esencia es un programa de transformación para garantizar el estudio, el descanso y la atención médica en casa.

Más entradas

8vo aniversario de la Camerata José White: Calidad raigal y renovada

5 de abril de 2026 María Elena Bayón Mayor

Puntualizan directivos de Jovellanos estrategias para garantizar servicios y estabilidad

5 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz

Matanzas: cuando el bloqueo y la indisciplina rompen la ciudad

5 de abril de 2026 Enrique Tirse Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *