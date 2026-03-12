Ómnibus Matanzas–La Habana retomará salida desde la Terminal de Ómnibus

A partir de este lunes 16 de marzo, el ómnibus de la ruta Matanzas–La Habana, con salida a las 5:30 de la mañana, retomará su punto de partida desde la Terminal de Ómnibus de Matanzas, ubicada en el reparto Pueblo Nuevo.

La medida, de carácter temporal, responde a que actualmente solo se mantiene una ruta nacional saliendo desde la provincia, informó Roberto Bernal Villena, delegado del Ministerio de Transporte en Matanzas.

El funcionario explicó además que el trayecto hacia la zona de la Terminal de Trenes, desde donde estaba partiendo el servicio hasta el momento, presenta poca iluminación, y es lejos lo que dificulta el acceso de los pasajeros en horas de la madrugada.

Aunque la Terminal de Ómnibus se encuentra en proceso de reparación, se habilitó un espacio para garantizar la salida del servicio.

En ese sentido, el chequeo de los pasajes se realizará en el local destinado a la salida de los ómnibus de Viazul, ubicado en uno de los costados de la terminal.

Bernal Villena puntualizó que una vez se restablezcan las salidas habituales de los ómnibus nacionales, el servicio volverá a operar desde la Terminal de Trenes hasta que concluyan las reparaciones en la terminal de ómnibus.