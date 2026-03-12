Béisbol cubano de capa caída en eventos internacionales 

La selección nacional de béisbol cedió la víspera frente al conjunto de Canadá en la última presentación de ambos conjuntos en la etapa regular del VI Clásico Mundial de Béisbol.

Canadá superó a los antillanos con pizarra de siete anotaciones por dos para dejar a los nuestros sin opciones de avanzar a la siguiente instancia.

Cuba, por primera vez en la historia de los Clásicos Mundiales de Béisbol, queda eliminada en la fase regular del campeonato.

Con la caída del último out sobre la grama del estadio Hiram Bithorn, de San Juan, Puerto Rico,, no solo ser perdió un choque de béisbol, sino además quedó reflejado cuánto dista nuestro nivel actual de la élite en la disciplina.

El campeonato dejó al descubierto deficiencias que no por viejas y remarcadas dejan de doler a quienes queremos y amamos el pasatiempo nacional.

Un bateo inexistente tanto con corredores en circulación como sin ellos, mala selección de lanzamientos, deficiencias en la mecánica defensiva son algunas de las dificultades más marcadas del conjunto.

El ciclo con el capitalino Germán Mesa Fresneda como timonel del equipo Cuba prometía cambios en la manera de jugar con un enfrentamiento más vistoso y adaptado al béisbol moderno.

¿Qué se vio sobre el terreno de juego? ¿Dónde quedaron las estrategias y las jugadas que se pusieron en práctica durante la preparación?

En Puerto Rico se vio una selección carente de posibilidades, con pocas variantes para revertir la situación desfavorable.

Un aspecto del que nos vanagloriamos fue de poder contar con peloteros pertenecientes al sistema de Major League Baseball (MLB), en el conjunto por la calidad que sumaban esas inclusiones.

Algo que no se entiende es relegar a esos mismos peloteros a la banca durante casi la totalidad del encuentro en espera de que otros despertaran, algo que nunca se dio.

El Clásico Mundial es un evento corto donde se debe jugar con el momento de forma que vivan los atletas y como se dice en el argot popular “no se le puede guardar el puesto a nadie”.

La eliminación del campeonato se une a la larga y al parecer interminable lista de eventos internacionales en los que el llamado Team Asere concluye con una actuación discreta.

No se trata de señalar o buscar un culpable, porque en el deporte , y más en los de equipos, se pierde juntos y se gana juntos, pero lo que sí lleva el momento es un análisis de qué estamos haciendo mal y qué vamos a hacer para corregirlo.

De nada vale colocar una diana en la espalda de un pelotero o directivo sin antes buscar la solución para que el equipo Cuba no siga en un divorcio eterno con los resultados en la arena internacional.