Reconocen a periodistas matanceros destacados

Los periodistas de la provincia Matanzas celebraron este jueves una gala en el que se reconoció la labor de los profesionales más destacados del gremio.

Durante la ceremonia, que forma parte de la jornada por el Día de la Prensa Cubana, se entregó la mención en el Concurso Nacional de Periodismo Histórico, en la categoría de Periodismo Hipermedia, a Luis Ernesto Martínez González.

Asimismo, en el Premio Nacional Juan Gualberto Gómez por la obra del año, recibieron menciones en las categorías de radio y televisión Jessica Mesa Duarte y Carlos Manuel Bernal, respectivamente.

Igualmente fue otorgada la distinción Félix Elmusa, máxima condecoración que entrega la Unión de Periodistas de Cuba a trabajadores con quince o más años de destacada trayectoria en el sector. Entre los reconocidos se encuentra la radialista Kenia Otaño Fundora.

Por su parte, el Premio Provincial de Periodismo Bonifacio Byrne por la Obra de la Vida, el más importante de los reconocimientos en la provincia, fue conferido al periodista José Miguel Solís.

Fotos: ACN