5 de abril de 2026

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Refuerzan ofertas en La Criolla

13 de marzo de 2026 Yannier Delgado Díaz
JOVELLANOS.-En este municipio, la placita La Criolla, ubicada en el consejo popular Flor Crombet, amplía sus ofertas a la población como parte de las estrategias alternativas de acopio de productos agrícolas en el territorio.

JOVELLANOS.-En este municipio, la placita La Criolla, ubicada en el consejo popular Flor Crombet, amplía sus ofertas a la población como parte de las estrategias alternativas de acopio de productos agrícolas en el territorio.

La variedad de mercancías disponibles responde a la necesidad de garantizar el abastecimiento en tiempos complejos, con un control sistemático de los precios para que resulten más accesibles a la población en general.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos locales por mantener la vitalidad de los servicios y asegurar que las familias cuenten con alimentos frescos y asequibles.

La Criolla se consolida así como un espacio esencial para la comunidad, ejemplo de organización y compromiso en beneficio del pueblo de Jovellanos.

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