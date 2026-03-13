Archivo Histórico de Matanzas rendirá homenaje a profesionales de la prensa

El Archivo Histórico provincial de Matanzas dedicará una jornada de reconocimiento a los medios de comunicación del territorio como parte de las celebraciones por el Día de la Prensa Cubana.

La institución organizará un homenaje que resaltará el papel del periodismo en la preservación y difusión de la memoria histórica.

La actividad tendrá lugar en la mañana del próximo martes 17 de marzo en la sede de la institución. Como parte del programa se inaugurará una exposición que pondrá en valor el vínculo entre la prensa y la conservación documental.

Durante el encuentro se rendirá homenaje a profesionales de varios medios que forman parte del panorama informativo matancero y nacional. Entre los invitados se encuentran el periódico Girón, el diario Granma, la televisora TV Yumurí y la emisora Radio 26.

La iniciativa busca reconocer la labor de periodistas y trabajadores de la prensa, así como destacar el aporte de estos medios a la construcción de la memoria colectiva y a la difusión de la realidad social y cultural del territorio.

Con este homenaje, la institución se suma a las actividades que celebran el periodismo cubano y refuerza su compromiso con la salvaguarda del patrimonio documental y la historia local.