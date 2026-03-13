7 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparecerá ante los medios este viernes 13 de marzo

13 de marzo de 2026 Redacción Radio26
El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparecerá ante los medios este viernes 13 de marzo de 2026, a partir de las 7:30 am, para abordar asuntos del acontecer nacional e internacional.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparecerá ante los medios este viernes 13 de marzo de 2026, a partir de las 7:30 am, para abordar asuntos del acontecer nacional e internacional.

El intercambio, que da continuidad al realizado el pasado 5 de febrero, será transmitido por cadena nacional de radio y televisión.

Podrá ser visto además en las plataformas digitales de nuestros medios de comunicación y en retransmisión en el espacio de la Mesa Redonda.

Más entradas

CTC matancera denuncia consecuencias del bloqueo

7 de abril de 2026 Eva Luna Acosta Armiñán

El teatro que desafía el tiempo desde Matanzas (audio)

7 de abril de 2026 Jessica Mesa Duarte

Recorriendo el viaducto matancero (+fotos)

7 de abril de 2026 Arnaldo Mirabal Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *