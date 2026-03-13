Duelo de mujeres decimistas en la Casa Naborí

El tradicional Encuentro de Mujeres Decimistas Celina González, se realizará este 14 de marzo, en el municipio Limonar, con sede en la Casa Naborí.

En información de la Dirección municipal de Cultura se conoció que será una jornada que comenzará en la mañana, dedicada a celebrar la fuerza creativa de la mujer dentro de las más puras raíces campesinas.

En el escenario de la Casa Naborí se reunirán poetisas matanceras para compartir sus décimas en las vertientes oral y escrita, como expresión genuina de nuestra identidad y patrimonio espiritual.

Se ratifica como un encuentro que une la voz femenina con la poesía y se acompaña del punto cubano, en plena vitalidad de las tradiciones más auténticas de la cultura popular cubana.

El evento contribuye a promover la vigencia del legado de Celina González, relevante exponente de la música campesina que nació el 16 de marzo de 1929 en el matancero municipio de Jovellanos.

Se contará además con la participación de niños del Taller de Décima y Cuerdas y poetas de los diferentes territorios.

Los inicios del Encuentro de Mujeres Decimistas Celina González en Limonar se remontan al año 2012 y su realización desde hace más de una década demuestra la evolución de esa manifestación dentro del movimiento literario femenino en Matanzas, al patentizar su objetivo de impulsar la equidad de género en el desarrollo de una estrofa de innegable cubanía.