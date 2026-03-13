7 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Duelo de mujeres decimistas en la Casa Naborí

13 de marzo de 2026 María Elena Bayón Mayor
En el escenario de la Casa Naborí se reunirán poetisas matanceras para compartir sus décimas en las vertientes oral y escrita, como expresión genuina de nuestra identidad y patrimonio espiritual.

El tradicional Encuentro de Mujeres Decimistas Celina González, se realizará este 14 de marzo, en el municipio Limonar, con sede en la Casa Naborí.

En información de la Dirección municipal de Cultura se conoció que será una jornada que comenzará en la mañana, dedicada a celebrar la fuerza creativa de la mujer dentro de las más puras raíces campesinas.

En el escenario de la Casa Naborí se reunirán poetisas matanceras para compartir sus décimas en las vertientes oral y escrita, como expresión genuina de nuestra identidad y patrimonio espiritual.

Se ratifica como un encuentro que une la voz femenina con la poesía y se acompaña del punto cubano, en plena vitalidad de las tradiciones más auténticas de la cultura popular cubana.

El evento contribuye a promover la vigencia del legado de Celina González, relevante exponente de la música campesina que nació el 16 de marzo de 1929 en el matancero municipio de Jovellanos.

Se contará además con la participación de niños del Taller de Décima y Cuerdas y poetas de los diferentes territorios.

Los inicios del Encuentro de Mujeres Decimistas Celina González en Limonar se remontan al año 2012 y su realización desde hace más de una década demuestra la evolución de esa manifestación dentro del movimiento literario femenino en Matanzas, al patentizar su objetivo de impulsar la equidad de género  en el desarrollo de una estrofa de innegable cubanía.

Más entradas

CTC matancera denuncia consecuencias del bloqueo

7 de abril de 2026 Eva Luna Acosta Armiñán

El teatro que desafía el tiempo desde Matanzas (audio)

7 de abril de 2026 Jessica Mesa Duarte

Recorriendo el viaducto matancero (+fotos)

7 de abril de 2026 Arnaldo Mirabal Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *